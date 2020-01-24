الأقراط الهلالية أحدث صيحات الموضة لهذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أوردت مجلة “Elle” أن الأقراط الهلالية تتربع على عرش موضة الإكسسوارات لتمنح المرأة إطلالة تنطق بالجاذبية على غرار النجمات العالميات مثل ساندرا بولوك ونيكول شيرزينجر وأليشيا كيز. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأقراط الهلالية تأتي بحجم ضخم XL لإطلالة جريئة تخطف الأنظار، مشيرة إلى أنها تتناغم مع قصة ذيل الحصان أو الكعكة بصفة خاصة، وذلك لتسليط الأضواء عليها، كما أنها تتناغم مع الشعر المنسدل أيضا.

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