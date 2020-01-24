دعاء تطلب الطلاق: "يعيش على ذكرى خطيبته الراحلة.. يحدثها في الحمام"

"زوجي يحب حبيبته الأولى التي فارقت الحياة ولا زال مخلصا لذكراها"، لم تستطع "دعاء" الصبر طويلا على إخلاص زوجها لذكرى حبيبته الأولى فدائما يفكر فيها يتذكر ماضيها لدرجة أنه سمعته يحدثها في الحمام، لم تتمالك أعصابها وقررت التقدم بدعوى طلاق من زوجها "خالد ه"، 27 سنة، أمام محكمة الأسرة بكفر شكر والتي حملت رقم 564 لسنة 2020.

تقول صاحبة الـ 23 عاما، "تزوجت زواج تقليدي من رجل تقدم لي ميسور الحال تقدم لخطبتي وأهلي وافقوا عليه وكان خاطب أخرى قبلي وماتت قبل الزواج بيومين، ولم أهتم بهذا الأمر".

وتابعت: "بعد الزواج وفي ليلة الدخلة فوجئت بالمصيبة، دخل الحمام وقفل على نفسه لثاني يوم الصبح، وكل ما استطلع الأمر أجده يحدث نفسه وكأنه يتكلم إلى أحد، وعندما خرج فتح الباب وقال: خطيبتي جاءت لي وقالت لي أبعد عنك أحسن تقتلك وأنا خايف عليكي".

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اتصلت "دعاء" بأهلها وروت لهم ما حدث، "أحضروا شيخا لتنتاب زوجي حالة جنونية خلال جلسته معه، وظل يردد (هتقتلك)، لكن الشيخ قال: (مفيش عفاريت ولا حاجة)".

ظلت الأمور تسير إلى أن حد ما لا يحمد عقباه، "في أحد الأيام فوجئت به يهجم عليّ ويحنقني، فلت منه بأعجوبة وذهبت لمنزل أهلي وعندما جاء إلى منزلنا قال: (مش قلت لك أنها هتقتلك)، طلبت الطلاق منه، وإلى الآن لا أعرف إذا كان هناك عفريت لخطيبته، أم هو ملبوس بعفريت، أم مريض نفسيا".