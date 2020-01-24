بسبب صورة.. كيم كارداشيان أمام القضاء بتهمة السرقة

في واقعة مثيرة وغريبة، تواجه نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، اتهاما بالسرقة بسبب صورة.
وبحسب موقع "تي إم زي" الأمريكي، قال أحد المصورين الفوتوغرافيين، ويدعى سعيد بولدن، في الدعوى القضائية التي رفعها ضد "كارداشيان"، إنها سرقت صورة قام بالتقاطها، وشاركتها بموقع "إنستجرام".
الصورة التي نشرتها نجمة تلفزيون الواقع تظهر بها هي وزوجها "كانيى ويست"، والتي أكد المصور أن نجمة تلفزيون الواقع، لم تحصل على إذنه مقابل نشرها على صفحتها الشخصية أو الدفع له مقابل استخدامها.
وترجع الصورة التي تجمع "كرداشان" وزوجها، لأكتوبر 2018، وحازت على أكثر من 2.2 مليون إعجاب عبر حسابها على "إنستجرام".
وأشار المصور إلى العقوبة التي تنتظر كيم كارداشيان، بسبب استحواذها على الصورة دون إذن، بأنه يطالبها في دعواه القضائية، بأن تدفع له أي أرباح جنتها من وراء منشورها، دون أن يحدد مبلغا محددا، وذلك تعويضا عن الأضرار الأدبية التي تعرض لها.
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