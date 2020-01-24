"يسرا" تحارب الشلل الدماغي بالرسم الجلاكسي: حاولت أستخدم إيدي في حاجة بحبها

استطاعت أن تحارب مرضها بالشلل الدماغي الذي يتسبب بحركات لا إرادية في اليدين والقدمين، بالفرشاة والألوان، لتصبح فنانة متميزة فيما يعرف بالرسم الجلاكسي، لتتمكن من خلاله في مواجهة المرض الذى بدأ معها منذ 7 أشهر.

سنوات لم تتمكن يسرا أشرف، صاحبة الـ 21 عامًا، المسك بالقلم، "من وأنا عندي 7 شهور مكنتش بمشي ولا بتحرك لحد ما بقى عندي 7 سنين إيدي بدأت تتحرك حاولت أعمل بيها حاجة بحبها وهى الرسم"، وفق حديثها لـ "هُن".

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"شخبطة" تحولت إلى فن مكَّنها من المشاركة في 12 معرضا، منها أحد معارض الأردن، "لما بدأت أمسك القلم بشكل عشوائي، اكتشفت تدريجيا موهبة الرسم"، حتى يوافق بعدها وكيل كلية فنون جميله إلحاقها بالقسم الحر في الكلية، ليتحقق بذلك حلم صاحبها سنوات.

صعوبات مختلفة تعرضت لها الفتاة العشرينية منذ التحاقها بالمدرسة زادها تصميم على تحدي مختلف الصعاب التي تعرضت لها، حيث تسبب التنمر الذي واجهته في فترة دراستها في حرمانها من استكمال مراحل التعليم الأساسية وهو ما شكل العائق الأكبر في حياتها.

تتمنى "يسرا" مشاركة لوحاتها في أحد معارض إيطاليا، ومقابلة الإعلامية منى الشاذلي، "الأمنية الأخيرة اللي بتمنى أحققها إني أطور من نفسي وأكمل تماريني وأخف".