احذر التقبيل لتجنب إصابة طفلك بالحمى الغدية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الحمى الغدية “Glandular fever” هي مرض فيروسي يسببه فيروس إبشتاين-بار، وهي تهاجم الأطفال والمراهقين بصفة خاصة.

وأوضحت الرابطة أن هذا المرض المعروف أيضا باسم مرض فايفر “Pfeiffer's Disease” ينتقل في الغالب عبر اللعاب أثناء التقبيل؛ لذا يعرف أيضا باسم "داء التقبيل". ومن طرق انتقال العدوى الأخرى استخدام أدوات مائدة مشتركة مع شخص مصاب أو ملامسة دم أو أية سوائل جسم أخرى لشخص مصاب به.

وتتمثل أعراض هذا المرض في ارتفاع حرارة الجسم والتهاب الحلق وتضخم العقد اللمفاوية وتضخم الطحال والوهن الجسدي العام.

وإلى جانب العلاج الدوائي، يتعين على المريض التوقف عن ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، خاصة الرياضات ذات الاحتكاك الجسدي كألعاب الكرة بالإضافة إلى رفع الأثقال، وذلك بسبب خطر تعرض الطحال للتمزق. ويسري ذلك حتى في حال تلاشي الحمى والتهاب الحلق.