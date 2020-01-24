ترويجا للسياحة.. عارضات أزياء يتألقن في "توب موديلز" 2019 بالغردقة

تتنافس 40 عارضة أزياء على لقب ملكة جمال العالم في الغردقة والتي تستضيف الحفل الختامي لمسابقة توب موديلز 2019، وانطلقت المسابقة بأحد المنتجعات السياحية، وشملت برامج ترفيهية واستعراضية وفقرات موسيقية متنوعة وعدة مسابقات ثقافية ورياضية ورحلات سياحية.

وتألقت عارضة متسابقة موريشيوس في الهيلا هوب على أكثر من عارضة أزياء في فقرة استعراضية بالأطواق وسط تشجيع العشرات من السائحين من نزلاء الفندق والذين حرصوا على مشاهدة فقرات المسابقة كنوع من الدعاية والتنشيط السياحي.

وحصلت متسابقة جمهورية التشيك على لقب أعلى عارضة في مسابقة الأزياء والرقص "توب موديلز 2019"، بينما حققت العارضة البرتغالية لقب الأفضل في المركز الثاني خلفا للعارضة التشيكية، وذلك في إحدى فعاليات المسابقة عبارة عن عرض أزياء والرقص بالزى الشرقي وحصلت متسابقة جمهورية التشيك على لقب أعلى عارضة بينما حققت متسابقة البرتغال على لقب الأفضل.

وتستضيف مدينة الغردقة مساء اليوم الجمعة الحفل الختامي لمسابقة عارضات الأزياء توب موديلز 2019 والذي يشهد منافسة قوية بين 40 مسابقة من مشاهير عارضات الأزياء من جنسيات مختلفة في عدة دول عالمية منها "ألمانيا وهولندا وإنجلترا والسويد وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والنمسا والتشيك وأمريكا الشمالية والمكسيك وفنزويلا والبرازيل وكولومبيا وأمازون وآسيا وأستراليا والفلبين والهند وسريلانكا والمالديف.

وكانت الغردقة فازت بتنظيم الدورة رقم 26 للمسابقة الشهيرة عالميا "توب موديلز 2019" بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عالمية، حيث انحصرت المنافسة بين مصر وألمانيا وفازت بتنظيمها الغردقة للمرة الثالثة على التوالي نظرا لسمعتها السياحية المتميزة والإمكانيات المتوفرة.

انطلقت فعاليات المسابقة الدولية الشهيرة لاختيار أجمل وأفضل عارضة أزياء في العالم " Top Model of the World في الرابع من شهر يناير الجاري وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل والأجمل في العالم على جائزة مالية أيضا قيمتها 30 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع صورها على المجلات العالمية المتخصصة في مجال الموضة.

وقال سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات المنظمة للفعاليات، إن المسابقة شهدت عدة فعاليات منها رحلات للمدن السياحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتشمل الأنماط السياحية المختلفة والمتميزة بمصر، وأيضا تنظيم زيارة إلى المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان ورحلة نيلية، بجانب إقامة فعاليات المسابقة بعدة مناطق تكشف المزايا السياحية بالبجر الأحمر.

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وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ومالك مجموعة شركات المنظمة للحدث، إن إقامة مثل تلك الأحداث والفعاليات التي تحظي بمتابعة عالمية يصب في صالح السياحة المصرية باعتباره وسيلة جيدة للدعاية والتنشيط السياحي وتأكيد على أمن وأمان مصر.

وأوضح الشاعر أن المقاصد السياحية الكبرى تتنافس لإقامة مثل تلك المسابقات لأهميتها الترويجية والدعائية، مشيرا إلى أن مصر فازت بتنظيم تلك الدورة رقم 26 من هذه المسابقة الشهيرة عالميا بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عديدة حول العالم سعت لتنظيمها وانتهت بالمنافسة بين مصر وألمانيا في التصفيات وفازت بتنظيمها الغردقة نظرا لسمعتها السياحية المتميزة والإمكانيات التي تم توفيرها لنجاح المسابقة.

ومن جانبه، قال هشام عزيز أوغلي أحد المنظمين، في تصريح لـ"الوطن"، إن الهدف من المسابقة هو ترويج السياحة في مصر ورسالة للعالم أن مصر آمنة، مؤكدا أننا تستضيف سائحين من جميع أنحاء العالم، حيث نملك جوا رائعا ومناخا آمنا وفنادق تفوق فنادق العالم، مشيراً إلى أننا سفراء لمصر بأخلاقنا ومعاملتنا مع السائحين وفاتحين أحضانا للجميع.

وأضاف أن مدينة الغردقة تتمتع بسمعة سياحية عالمية فريدة ومتميزة، خاصة في مجال السياحة الشاطئية، إلا أن إقامة مثل هذه المسابقات الدولية الشهيرة تؤكد ريادة الغردقة والبحر الأحمر في مجال سياحة المؤتمرات وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية المهمة التي تحظى باهتمام عالمي.