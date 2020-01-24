للسيدات.. أضرار تناول سمكة الأرنب

لجأت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بورسعيد، لمنع وتحذير المواطنين من تناول سمكة الأرنب، كونها تشكل خطرا شديدا على الصحة، يصل إلى التسمم الغذائي والوفاة.

وتوضح "هُن" للسيدات، كل ما يخص سمكة الأرنب حتى لا يقمن بطهيها وخطورة تناولها، حسب تصريحات سابقة للدكتور سامي أبو العطا، مدير عام إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية.

وتكمن خطورة السمكة في سمها الذي يرتكز بـ3 أماكن، وهي تحت الجلد، وقرب الأحشاء، بجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدا، مؤكدا أن كمية السموم بداخلها كفيل لقتل 100 شخص، كما أن سم السمكة لا يتأثر بالطهي ويظهر تأثيره على الإنسان خلال مدة تتراوح بين 2 إلى ساعات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم التابع إلى كلية الطب جامعة الإسكندرية، أن النوع من الأسماك والتي تسمى بـ"الأرنب، أو القراض"، يتغذى على أنواع الطحالب السامة، وأن أعراض التسمم التي تظهر بعد مرور ساعتين، تتمثل في ارتخاء في العضلات والمفاصل، وآلام العضلات، وهبوط في ضغط الدم، وشلل مفاجئ، وإعياء شديد، مؤكدة أنه يتطور ذلك إلى توقف الجهاز التنفسي وحدوث وفاة.