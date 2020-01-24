حديث مؤثر من ابنة الشهيد رامي هلال.. وبسمة وهبة تقبلها وأسرتها

استضافت الإعلامية بسمة وهبة، أسرة الشهيد أرملة الشهيد المقدم رامي هلال، مروة الببلاوي زوجته، وابنته جيدا وابنه علي للحديث عن تكريم الرئيس السيسي لهم خلال احتفالات عيد الشرطة، من حلقة اليوم ببرنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "أون إي".

وقالت مروة الببلاوي أرملة الشهيد: "اليوم كان من أجمل الأيام في حياتنا، كنت أتمنى لو حصل عليه رامي في حياته.. رامي يستاهل ده، هو شجاع وضحى بنفسه عشان بلد بحالها".

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وحول آخر كلام دار بينها وبين الشهيد، قالت الببلاوي: "آخر كلام دار بيننا، كان عبارة عن رسالة واتس آب، طلبت منه طلبًا وقد اشتراه لي".

أما جيدا، فعرفت نفسها بطريقة مؤثرة قائلةً: "أنا بنت الشهيد العقيد رامي علي هلال، أنا مش محتاجة أعرف نفسي، أنا بنت البطل الشجاع اللي ضحى بنفسه عشان مصر كلها، وفخورة بيه، وهو واحشني، بس اللي مصبرني إنه في مكان أحسن، ولو بابا راح ففي 1000 بابا واقفين على الحدود في عز البرد بيحمونا وعارفين إنهم ممكن ميرجعوش بس لسه مكملين وكلهم رجالة زي بابا تحيا مصر".

بدورها تفاعلت مقدمة البرنامج مع جيدا، حيث صفقت لها، كما صفقت كل أمها وشقيقها لها، وقامت "وهبة"، من مكانها وقبلتها، كما قبلت بقية أفراد الأسرة تقديرًا لهم.