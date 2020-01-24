- 1/2
- 2/2
يعتبر طبق ورقة فراخ من الأطباق الشهية التي يفضلها كل أفراد الأسرة شأنها شان ورقة اللحمة، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف الشربيني.
طريقة عمل كفتة لحمة بالبابا غنوج
مقادير ورقة الفراخ
صدور فراخ
بصل
جزر
كرفس
طماطم
ثوم
فلفل حار
جوزة الطيب
كزبرة خضراء
بطاطس
كوسة
ورق فويل
ملح
فلفل
بهارات
زيت
طريقة تحضير ورقة الفراخ
تتبل الفراخ وتوضع في وعاء مع الزيت والبصل والثوم وكرفس والخضراوات ويتبل الكل ويشوح.
ثم يوضع في ورق فويل ويدخل الفرن مع رشة زيت ويقدم حين ينضج.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل ورقة فراخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.