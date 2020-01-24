طريقة عمل ورقة فراخ

يعتبر طبق ورقة فراخ من الأطباق الشهية التي يفضلها كل أفراد الأسرة شأنها شان ورقة اللحمة، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف الشربيني. طريقة عمل كفتة لحمة بالبابا غنوج مقادير ورقة الفراخ صدور فراخ بصل جزر كرفس طماطم ثوم فلفل حار جوزة الطيب Advertisements كزبرة خضراء بطاطس كوسة ورق فويل ملح فلفل بهارات زيت طريقة تحضير ورقة الفراخ تتبل الفراخ وتوضع في وعاء مع الزيت والبصل والثوم وكرفس والخضراوات ويتبل الكل ويشوح. ثم يوضع في ورق فويل ويدخل الفرن مع رشة زيت ويقدم حين ينضج.

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