اصنعي بنفسك مزيل عرق في البيت

مزيلات العرق سواء الرائحة أو التي تجعل الجسم جافا من المستحضرات المهمة جدا لكل فتاة، وهي كذلك يجب أن تكون آمنة تماما على الجلد نظرا لاستخدامه في مناطق حساسة، وأحيانا ما يكون له تأثير ضار على الجلد، حيث يمكن أن يسبب جفاف الجلد واسمراره.

ولكن يمكنك تحضير هذا المستحضر في المنزل بطريقة آمنة، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "هيلث مافن".

تلك الوصفة طبيعية وآمنة تماما، يمكن تحضيرها واستخدامها خلال 10 دقائق.

المقادير

2 و1/2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند غير المكرر.

2 و1/2 ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

1/4 كوب نشا.

1 و1/2 ملعقة كبيرة صودا الخبز.

6 قطرات زيت اللافندر الأساسي.

6 قطرات زيت الجريب فروت العطري.

قطرة من مستخلص شجرة الشاي الأساسية (اختياري).

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طريقة التحضير

يوضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا في وعاء زجاجي فوق حمام بخار.

يقلب زيت جوز الهند وزبدة الشيا باستمرار حتى تذوب المكونات.

يضاف النشا وصودا الخبز والزيوت الأساسية.

يوضع مزيل العرق وعاء زجاجي ويترك ليبرد.

يغطى الوعاء لحين استخدامه.

تعليمات الاستخدام

يحب جعل الإبطين مرطبين قليلاً.

تزال كمية من الديودرانت بحجم حبة البازلاء بقطعة خشبية نظيفة أو بأصابع اليد.

يفرك مزيل العرق بين الأصابع قبل الوضع مباشرة تحت الإبطين.

يوضع مرة واحدة في الصباح ليوم دون مجهود كبير.

في الأيام الحارة، أو التدريبات الرياضية، أو إذا كانت تفوح منه رائحة العرق بشكل خاص، يعاد الاستخدام حسب الحاجة.