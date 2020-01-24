طريقة عمل ورقة الكبدة

الكبدة من الأكلات المميزة والسهلة التي لا تأخذ وقت عادة في السواء، ويمكنك طهيها في الفرن للحصول على ألذ طعم، ويستعرض التقرير التالي طريقة تحضير ورقة الكبدة.

المقادير

كيلو كبد مقطعة شرائح شاورما.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

بصل مقطع شرائح.

عصير ليمون.

ثوم مفروم.

طماطم.

كمون.

ملح.

فلفل أسود.

كزبرة ناشفة.

Advertisements

زيت.

خل.

رشة جنزبيل.

بطاطس محمرة.

طريقة التحضير

تشوح الكبدة في زيت ساخن على الجانبين حتى يتغير لونها، وترفع من على النار.

يخلط في وعاء الثوم وعصير الليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والزنجبيل.

توضع كمية متوسطة من هذا الخليط على الكبدة وتقلب.

يضاف البصل والفلفل الألوان المقطع والطماطم.

تضاف الكمية المتبقية من التتبيلة على الكبدة.

يقلب الخليط جيدا على الجريل أو طاسة تيفال.

يضاف البطاطس المحمرة ويقلب كل الخليط.

يوضع الخليط في ورق فويل، ويدخل الفرن 5 دقائق ويقدم.