رئيس البحوث بشركة Ltd عن والدته: من غيرها ما كنتش هانجح في الغربة

قال الدكتور محمد سعد رئيس البحوث والتطوير بشركة Impression Technologies Ltd، إن والدته هي أكثر شخص ساعده في سنوات غربته.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن دعاءها كان سندا له طوال سنوات وجوده بالخارج، "من غيرها ما كنتش هنجح".

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وتابع أن والدته زرعت فيه الثقة بالنفس، وحب العمل، "كانت مستحيل تيأس، ودائما ما تفرض حسن النية في أي عمل تقوم به، ولم يتملكها الخوف أبدا من أي شيء".

واستطرد: "كنت أتصل بيها قبل أي اجتماع وأقولها تدعيلي، وتفضل تدعيلي لحد ما أتصل بيها تاني وأقولها الأمور بخير، كان عندي حاجة مهمة الأسبوع اللي فات واتصلت قالتلي متقلقش وكل الأمور هتبقى كويسة، وقد كان".