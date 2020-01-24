للرجال.. 5 نصائح قبل الذهاب للجيم

يأخذ الرجال عادة الجيم والتمرينات الرياضية على محمل الجد، بل تصبح التمرينات هي أقسى ساعات يومهم، ولكن الرياضة كأسلوب حياة يجب أن تكون أكثر مرونة، والحد من التشابه في الروتين اليومي، ولكل رجل هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها قبل "الجيم"، بحسب موقع "صحة الرجال"، الأمريكي.

زيادة المرونة

أحد الاختلافات الرئيسية بين الرجل والمرأة هو أن الرجال أقل مرونة من النساء عمومًا، وقد يعتقد الرجال أن المرونة ليست مهمة، ولكنها مهمة.

إن مد عضلاتك بانتظام سيساعدك على التحرك بكفاءة أكبر، كما يمكن أن يساعدك على البقاء بلا إصابات ويمكن أن يريح عضلاتك، وبالتالي يقلل من التوتر.

كقاعدة عامة، يجب معرفة ضرورة العمل على كفاءة أوتار الركبة للرجال والكتفين وأسفل الظهر أكثر من مناطق أخرى من الجسم، لذلك عليك أن تولي اهتمامًا خاصًا لهذه الأجزاء في جلسات المرونة.

اعمل ببطء

الرجال يميلون إلى امتلاك روح تنافسية صحية، في حين أن هذا يعد دافعًا كبيرًا ويشجعك على الرياضة إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل.

على سبيل المثال، يقع العديد من الرجال في فخ التفكير بأنه لكي يكونوا أفضل ويحققوا أكثر، يتعين عليهم أداء جميع تمارينهم بسرعة فائقة، وهذا غير صحيح عند إجراء بعض التمارين.

رفع الأثقال على سبيل المثال، عندما يرفع ببطء، فأنت تزيد من مقدار توتر عضلاتك، وفي نفس الوقت تزيد من تدفق الدم، هذا يعني أنك تساعد على تطوير وزيادة كتلة العضلات، لذلك في المرة المقبلة التي تتدرب فيها، تذكر أن الأسرع ليس أفضل دائمًا، وخذ الوقت الكافي للتعرف على السرعة التي يجب أن تعمل بها في كل تمرين مختلف.

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جرب أشياء جديدة

يتمسك الرجال بنفس روتين اللياقة البدنية، لذا فأنت تحتاج إلى استكشاف طرق جديدة للحصول على اللياقة، والقيام بأنواع مختلفة من أنشطة اللياقة البدنية في أجزاء مختلفة من جسمك وبذلك تعمل على تحسين قوتك الأساسية ومرونتك وتوازنك.

تعد تجربة أشياء جديدة واحدة من أكبر العقبات التي يواجهها معظم الرجال عندما يتعلق الأمر بتجربة تدريبات مختلفة.

النهج الشمولي للياقة

شيء آخر يبدو أن النساء أفضل منه في الرجال هو اتباع نهج كلي في اللياقة البدنية، هذا يعني أنهم يشاركون جسديا وعقليا وعاطفيا مع برامج اللياقة البدنية الخاصة بهم.

اتباع هذا النهج في اللياقة البدنية له فوائد صحية كثيرة، وتشير الدراسات إلى أن بعض أساليب التدريب الشامل يمكن أن تحسن اللياقة البدنية.

تتمثل إحدى المزايا الأخرى للنهج الشمولي في اللياقة البدنية في انخفاض مستويات الإجهاد، ويعتقد أيضًا أن أنواعًا معينة من الممارسات الشاملة، يمكن أن تحسن صحة العظام. لذلك، للاستفادة من هذه الفوائد وغيرها، استكشف بعضًا من العديد من تقنيات اللياقة الشاملة المختلفة.

خذ استراحة

نصيحة أخرى للياقة البدنية التي يجب على الرجال تنفيذها هي الراحة والتعافي بشكل صحيح بين الجلسات.

قد تجعلك الجلسات التي تجري من وقت لآخر تشعر بأنك تفعل أفضل شيء لجسمك، ولكن عدم منحك قسطًا من الراحة بين التدريبات سيؤدي إلى معاناتك من الحرق وفقدان الدافع والضرر بشكل عام أكثر من النفع.

قضاء يوم راحة يعني أنه عندما تتدرب مجددًا، ستكون أكثر استفادة من التدريب. من الناحية المثالية، يجب أن تأخذ يوم عطلة من التمارين كل يومين إلى ثلاثة أيام كحد أدنى. وتأكد من أنك في أيام الراحة هذه تبقى رطبا وتجنب القيام بأي شيء شاق للغاية.