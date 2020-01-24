تحفز العضلات على النمو.. 5 أطعمة تناولها بعد التمرين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:

المدهود البدني المبذول عند ممارسة الرياضة، يجعلنا نشعر بالجوع الشديدن ولذلك، يتعين علينا تناول أطعمة محددة بعد التمرين مباشرة، لاسترداد الحيوية والنشاط مرة أخرى، ولتحفيز العضلات على النمو.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة التي يمكن تناولها بعد التمرين، وفقًا لموقع "Health".

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