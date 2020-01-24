رئيس البحوث بشركة Ltd عن زوجته: تحملت معي الكثير.. ووقفت إلى جانبي

قال الدكتور محمد سعد رئيس البحوث والتطوير بشركة Impression Technologies Ltd، إن زوجته لها فضل كبير عليه في مسيرته العلمية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن زوجته كانت طالبة لديه بكلية الهندسة جامعة حلوان، وعملت مهندسة ميكانيكا هي الأخرى، "متفهمة جدا إني خارج من مصر عشان أبني نفسي وأثبت نفسي، وإني أقدر أشتغل مع الإنجليز، وتعبت معايا وساعدتني جدا في الشغل والسهر".

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وتابع: "كانت بتمتص غضبي وتتحملني خصوصا لو خرجت من اجتماع لم أوفق فيه، ببقى قاعد مليش نفس أتكلم، وكنت بشكيلها كل حاجة".

واستطرد: "كنت حاسس بخوف إني مقدرش أنجح لكن دايما كانت بتشجعني وكانت واثقة فيا ولحد الآن واثقة هعمل حاجة، وبكنلها الفضل ولوالدتي ولبناتي، خصوصا جنى بنتي 11 سنة واللي بتغير من والدتها في كل شيء".