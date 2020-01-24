حسن الرداد يعلق على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم

نفى الفنان حسن الرداد على شائعات وجود خلافات مع زوجته إيمي سمير غانم، وصلت إلى انفصالهما، وذلك خلال لقائه في برنامج "mbc trending"
وقال من وقت زواجنا وحتى الآن تظهر العديد من الشائعات، ودائمًا المشاهير يتعرضون لمثل هذه الشائعات، مضيفًا أن الشائعات لم تقتصر على الانفصال فقط، بل أيضًا شائعات الحمل وإنجاب طفلة.
كانت آخر أعمال الفنان حسن رداد الفنية مسلسل "الزوجة 18"، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته ناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى خطاب.
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