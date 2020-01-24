أرملة الشهيد محمد صلاح الدين: مقابلة الرئيس دعم نفسي نحتاج له

تقف على خشبة المسرح متشحة بالسواد، حاملة طفلتها الصغيرة، تتحدث إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يكرمها ويمنحها وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة، تقديرا لما بذله زوجها الشهيد الرائد محمد صلاح الدين شلبي، في احتفالية عيد الشرطة الـ68، والتي عقدت في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

"سعيدة أن الرئيس فاكر الشهيد"، بهذه الكلمات بدأت نوران نبيل أرملة الشهيد الرائد محمد صلاح الدين شلبي، حديثها لـ"الوطن"، مضيفة، "اهتمام الرئيس بالشهداء شيء عظيم جدا، وخاصة لأسر الشهداء الذين يكونون في كثير من الأحيان بحاجة إلى الدعم المعنوي والنفسي".

Advertisements

حوار قصير دار بين أرملة الشهيد والرئيس السيسي خلال تسلمها الوسام، حيث سألها الرئيس عن أحوالها وعن الأطفال، وإن كان لديها لطلب أو بحاجة لأي شيء، إلا أنها أخبرته أنها بخير "والرئيس كان في غاية اللطف والكرم معانا".

"محمد استشهد من 10 أشهر"، كانت خدمة الشهيد في منطقة شمال سيناء، واستشهد في مايو الماضي، في تفجير انتحاري نفذه عنصرًا إرهابيًا في سوق في الشيخ زويد، يبلغ من العمر حوالى 15 عاما نفسه بالقرب من القوة الأمنية أثناء تمشيط المنطقة، كذلك استشهد عدد من زملائه في هذه العملية.

استشهد "محمد"، وهو يبلغ من العمر 31 عاما، وحينها كانت طفلته الأولى فريدة تبلغ من العمر عاما وثلاثة أشهر، "وكنت حامل في الطفل الثاني"، حيث أنجبت ليلى، التي ولدت يتيمة الأب، وتبلغ من العمر الآن بضعة أشهر، حسب "نوران".