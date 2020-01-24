الامارات | قصر الحصن يستضيف وثائقية «تاريخ الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الحصن يستضيف وثائقية «تاريخ الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «إيمج نيشن أبوظبي» أن سلسلتها الوثائقية الضخمة «تاريخ الإمارات» ستُعرض للجمهور على هامش فعاليات برنامج «العودة إلى الماضي» المقام في قصر الحصن.

وسيتم عرض الحلقة الأولى من هذه السلسلة الوثائقية بعنوان «المجتمع»، اليوم وغداً، باللغتين العربية والإنجليزية، بينما تعرض الحلقات التالية، التي تتطرّق إلى موضوعات «الابتكار» و«التجارة» و«الإيمان» و«الوحدة»، كلّ يوم جمعة، خلال الأسابيع الأربعة التالية.

وتؤرخ هذه السلسلة الغنية والفريدة لنحو 125 ألف عام من تاريخ الإمارات، منذ العصر الحجري القديم، وصولاً إلى قيام دولة الاتحاد عام 1971.