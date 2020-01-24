الامارات | «كلنا شرطة» تحظى بجائزة الجهات الداعمة لقضايا الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا شرطة» تحظى بجائزة الجهات الداعمة لقضايا الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، الجائزة الأولى عن فئة الجهات الداعمة لقضايا الشباب، في برنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، عن مبادرة «كلنا شرطة».

وألتقى المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، لتسليمه درع الجائزة، بحضور مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري.

وأوضح العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري أن الجائزة عبارة عن تكريم لفريق مبادرة «كلنا شرطة»، التي تحظى بدعم القيادات الشرطية لإسهامها بفعالية في الحفاظ على الأمن، وتعزز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي وحرصها على تحقيق التميز والريادة بمعايير ومقاييس عالمية وكفاءة، وتبني أفضل الممارسات، التي من شأنها تعزيز ثقة أفراد المجتمع بالمؤسسة الشرطية.

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وقال إن مبادرة «كلنا شرطة» تهدف إلى استثمار قدرات الشباب وتوظيفها وتطويرهم وتأهيلهم وتمكينهم وتدريبهم، وإشراكهم في تأمين وتنظيم الفعاليات، والإسهام في حفظ أمن وأمان العاصمة أبوظبي.

- المبادرة تهدف إلى استثمار قدرات الشباب وتوظيفها، وإشراكهم في تأمين وتنظيم الفعاليات.