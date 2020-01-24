الامارات | «كارين» يستقبل يناير بالسلَطة الموسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كارين» يستقبل يناير بالسلَطة الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما يتماشى شهر يناير مع البدء بنظام غذاء صحي، لكن هذا لا يعني دائماً التضحية بالجودة أو بالخروج لتناول الطعام. إذ يشتهر كارين، المطعم الفرنسي المتوسطي الأنيق الواقع في نادي الإمارات للغولف بأجوائه الدافئة والمنعشة، فضلاً عن أطباقه المميزة، كأصناف السلطة الرائعة «Les Salades».

في أثناء الموسم الحافل بالمدينة، يتيح كارين للضيوف إطلالات لا مثيل لها على المناظر الطبيعية الخضراء المورقة وعلى أفق المرسى المتألق. ويقدم قائمة جديدة بأطباق مفضلة وأصناف سلطة فريدة من نوعها من تحضير الشيف إيزو آني وفريق الطهي. كما تضم القائمة أطباقاً كلاسيكية مثل البوراتا مع الفلفل المشوي المتبل، بالإضافة إلى روائع أصناف السلطة المبتكرة من كارين.

وللضيوف النباتيين ما يرضيهم لدى كارين، بدءاً من سلطة البطيخ مع جبنة الفيتا ورقائق اللوز والريحان، وصولاً إلى سلطة القرنبيط مع جبنة المانشيغو، وسلطة الشمندر مع جبن الماعز والفستق.

ولأولئك الراغبين في تجربة تأسر الحواس يمكنهم اختيار الإبداعات الجديدة بالمكونات الفاخرة، بما فيها سلطة الكينوا مع البط كونفي المفعمة بالنكهات، أو سلطة الكركند بصلصة اليوزو، أو سلطة التفاح مع البازيلا الخضراء وكبد البط والجوز، بالإضافة إلى الطبق النباتي، سلطة العدس مع الخضار المخللة.