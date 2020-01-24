الامارات | 5 قصات رجالية تلائم أصحاب الشعر الخفيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قصات رجالية تلائم أصحاب الشعر الخفيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني الرجال من خفة الشعر وميله إلى الصلع بنسبة أكبر بكثير من النساء، وبالرغم من أن الرجل الإماراتي قد يكون محظوظا كون لباس الرجل التقليدي يتطلب تغطية الرأس سواء بالغترة والعقال، أو بلفة الشماغ المعروفة باسم «السفرة» أو «العصامة»، أو «الحمدانية»، ما يعينه على تغطية الشعر الخفيف أغلب الوقت، إلا أنه قد يضطر للحصول على قصة شعر مناسبة في حال السفر لتغطية المناطق ذات الشعر الخفيف قدر الإمكان، وهنا 5 قصات مقترحة من موقع «منز هير ستايل توداي». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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