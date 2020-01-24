الامارات | الشتاء في الإمارات.. فرصة مميّزة للمزج بين الأزياء الشتوية والصيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشتاء في الإمارات.. فرصة مميّزة للمزج بين الأزياء الشتوية والصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغيّر السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خاصة والعربية عامة.

إعداد: ندى الزرعوني

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غالباً ما يميل الرجل إلى اختيار القطع الرئيسة المعتادة، التي قد لا تخرج عن فكرة القميص والسروال بألوان موحدة، لينتهي به المطاف بإطلالة مملة، قد لا تتناسب ولون البشرة أو طبيعة وقياسات الجسم، وقد يكون الأمر هيناً في فترة الصيف، خصوصاً على الرجل الخليجي الذي يميل إلى ارتداء الـ«كندورة» البيضاء المريحة، أو لمن يميل لارتداء قطع الـ«تي شيرت» وسراويل الجينز.

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وبعيداً عن الاختيارات المكررة، غالباً ما تعتبر الفترة الحالية من السنة موسماً مثالياً للمزج بين أزياء الشتاء والصيف، حيث يتميز شتاء الدولة بكونه مزيجاً عملياً بين الطقس البارد والشمس المشعة، ويعتبر من المواسم المثالية للتنويع في القطع، والتنسيق المميز بينها، وخارج خزانة الأثواب الخليجية، قد يجد الرجل نفسه أمام تشكيلات عديدة تضمن له الخروج بمظهر مختلف ومميز، بعيداً عن البهرجة، وبكثير من العملية والهدوء الأنيق.

تميل ألوان الموسم الحالي، إلى الأزرق البحري الزاهي والفحمي الداكن والألوان الترابية المحايدة، ودرجات اللون البيج، والرملي، والبني المحمر، مع ميل إلى المزج الأنيق بين هذه التدرجات والخروج بمظهر الـ«مونوكروم» الذي يتميز بكونه مزجاً بين قطع من اللون الواحد مع اختلاف التدرجات، بينما تتميز قطع الموسم الحالي بالعملية والراحة، دون المساومة على فكرة أناقة «الرجل النبيل»، بقصات سراويل تتفاوت بين الواسعة ذات الخصر سهل التضييق، أو المعاطف الواسعة، والقمصان ذات القصات المربعة، أو السترات العملية سهلة الارتداء، إلى جانب الميل لفكرة الطبعات، سواء تلك الحرة المتمردة، أو الرسمية المخططة، أو الـ«كاروهات».

تميل قصات وألوان وتشكيلات الموسم أيضاً إلى فكرة الأناقة الكلاسيكية الـ«ريترو»، أو تلك الشبابية القادمة من عقد الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي، والتي تميل إلى إظهار لفتة من الجرأة والتمرد، بالرغم من الخطوط والطبعات الرسمية الواضحة.

يمكن للرجل في هذا الموسم أن يشعر بالحرية في المزج بين السراويل المخملية الداكنة، أسفل بلوزات صوفية عالية الرقبة، وسترات من الكاروهات الكلاسيكي المقارب في الدرجات اللونية، أسفل معاطف طويلة سادة، وبالنسبة لمفضلي المزيد من العملية يمكنهم المزج بين سراويل الجينز ذات التأثير الـ«مغسول»، وهو إحدى درجات الموسم الحالي والمقبل، فوق قطع «تي شيرت» مريحة وعملية، وسترات شتوية منفوخة دون أكمام، أو أخرى من قماش الـ«دينم».

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