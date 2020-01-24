الامارات | آمال ماهر تستعد لـ «يوم الحب»

شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تستعد لـ «يوم الحب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة نشاط فني تعيشها الفنانة آمال ماهر، حيث بدأت في تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لأطلاق أغنية منفردة من الألبوم (سينجل) في «يوم الحب 2020»، إضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة للمناسبة نفسها، ولم تكشف ماهر حتى الآن عن أي تفاصيل تخص ألبومها الجديد، باستثناء نشرها منذ أيام فيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة «قريباً Soon» في نهاية الفيديو.

يذكر أن أخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير2019 بعنوان «أصل الأحساس».