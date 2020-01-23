بطلة العالم في سباحة الأساتذة: فزت ببطولة الجمهورية من 60 سنة

قالت سهير العطار، بطلة العالم في السباحة للكبار "الأساتذة"، البالغة من العمر 71 عامًا، إنها تمارس السباحة منذ أن كانت طفلة في نادي الجزيرة.

وأضافت "العطار"، في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أنها فازت ببطولة الجمهورية عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، حيث استمرت في اللعب وانضمت للمنتخب الوطني وحطمت أرقاما قياسية.

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وتابعت: "كنت ألعب وأنا أدرس الطب، أتذكر أنني امتنعت عن التمرين لمدة 3 أيام بسبب ظروف امتحانات البكالوريوس وكانت أسوأ أيام ذاكرت فيها، لكنني بعدها عدت إلى التمرين ونجحت بتفوق وحصلت على وظيفة بالقصر العيني".

وحول فوزها ببطولة العالم، قالت: "كان شعورًا جميلًا، أن يجري تقدير بلدي مصر، والسباحة الأمريكية هنأتني والتقطت صورة معي"، متابعة: "السباحة الإسرائيلية قالتلي يعني مصرية وسباحة فرديت عليها وقلتلها وكسبت، عندكم حد من السيدات كسب؟! قالتلي لأ".