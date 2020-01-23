أرملة العقيد الشهيد رامي هلال: اللي بيموت بيتنسي إلا الشهداء

قالت مروة توفيق، أرملة العقيد الشهيد رامي هلال، إن احتفالية عيد الشرطة كان لها شعور حزين لتذكر أهالي الشهداء لهم "أي صورة كانت بتتحط ليهم كنا بنتعب جدا"، فيما كان لها مردود إيجابي على نفوس الحاضرين لتذكر الدولة وأقرانهم لهم حتى بعد استشهادهم "محدش نساهم، اللي بيموت بيتنسي بس دول مش أي حد".

وأضافت "توفيق" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ما قام به كل الشهداء هو جميل في أعناق كافة المواطنين: "كل شهيد وجع قلب أهله"، موضحة أنها لديها 4 أبناء بأعمار مختلفة: "علي الصغير فضل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومرضاش يسيب إيده".

وأكدت أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم لم يبخس حق أسر الشهداء أو المصابين أبدا: "الريس من ساعة ما مسك ومفيش أسرة شهيد مش بتاخد حقها، الكل بياخد حقه وزيادة".