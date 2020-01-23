أرملة الشهيد "طاحون": ابني نفسه يبقي ضابط زي والده.. واخدها تحدي من صغره

قالت عبير محمد، أرملة الشهيد عميد وائل طاحون، إنها كانت فخورة بكلمة نجلها، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكرى الـ68 لعيد الشرطة: "ابني واخدها تحدي ومن صغره، كان نفسه يبقى ظابط ومقدرتش أقف قدامه".

وأضافت "طاحون" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الأسرة كما فقدت ربها فقدت زوج ابنتها: "وجعنا كبير أوي، والحمد لله ربنا بيصبرنا"، موضحة أن اهتمام وزارة الداخلية بالشهداء كافة هو شيء بث الفرحة في نفوس أهاليهم "نقشوا أسمائهم بحروف من دهب، ويارب عاطف يكمل مسيرة أبوه".

وأكدت أن الشهيد عميد وائل طاحون كان دائما ما يلقي حموله على ربه: "كان دايما مؤمن بالله ورامي حموله على الله، وإحنا كلنا عايشين بسمعته الحلوة اللي سبهالنا وعلى ذكراه بالرغم من مرور 5 سنوات، ولسه الناس فكراه وبتدعيله"، مشيره إلى أنها وعندما طلب نجلها الالتحاق بكلية الشرطة كانت لتعارضه في قراره: "كنت بين نارين وكنت بقوله كفاية علينا خبطتين في الراس، ومقدرتش أقف في طريقة وإخواته قالولي سبيه والأعمار بيد الله".