"طلع طاقتك السلبية".. 4 أماكن للخروج في الويك إند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت –شيماء مرسى :

يحتاج الإنسان من حين لآخر، إلى عطلة يستعيد فيها نشاطه، ويجدد طاقته من جديد، ليصبح قادرًا على استكمال العمل مرة أخرى، وتتمثل هذه الراحة في "الويك إند" آخر كل أسبوع.

ولكي تتمكن من استغلال عطلتك والاستمتاع بها، دعنا نقدم لك قائمة بأفضل الأماكن للخروج والتنزه والترفيه، وجولتنا في "الويك إند" اليوم، ستكون في أماكن مليئة بأجواء المغامرة.

1-High Ropes

إذا كنت ترغب في قضاء وقت ممتع مع أصدقائك ملئ بالإثارة والمغامرة فيمكنك تجربة High Ropes في منطقة المقطم.

المكان عبارة عن 4 ألعاب، يمكنك الاستمتاع بتسلق الجبال والصخور، والسير على الحبال في أمان تام

تتراوح سعر اللعبة الواحدة من 75 إلى 100 جنيه.

2 سمارت كامب:

إذا كنت من محبي التزحلق على الرمال وركوب الخيل مع أصدقائك يمكنك قضاء وقت رائع في "سمارت كامب". يمكنك التزحلق على الرمال لمدة ساعة كاملة، أو اللعب بكرة الصابون، ولمحبي كرة القدم و"البينج بونج" يمكنك الاستمتاع بهم في الصالة المغطاة.

العنوان: مدينة العبور، طريق الإسكندرية الصحراوي، خلف كارفور.

Advertisements

سعر تذكرة الدخول 120 جنيه، وركوب الخيل 30 جنيه.

3-أدرينالين بارك:

تستطيع ممارسة ألعاب الأكشن مع أصدقائك في مجموعات من 8 أفراد حتى 15 فرد، ولا يقل السن فيها عن 10 سنوات، يتم الاتصال للحجز لتحديد اليوم والساعة، سعر الفرد 220 جنيهًا شامل "الزي، المسدس، الطلقات"، عدد الطلقات 100 طلقة.

العنوان: 6 أكتوبر بالقرب من الحزام الأخضر في مدينة الشيخ زايد

4- Unleashed:

شعار المكان " يلا ندشدش كام مليون "والمكان عبارة عن 6 غرف تحتوي على مجموعة من الأشياء على اللاعب تكسيرها وتفريغ طاقة الغضب لديه.

يمكنك اللعب طوال اليوم، إذ يقدم المكان ملابس أمان للحفاظ علي سلامة اللاعب، يتم إعطائهم درع واقي وخوذ أمان .

تكسير بعض الأشياء وتفريغ الطاقة السلبية.

سعر تذكرة الدخول 150 جنيه وتصل سعر الألعاب إلى 400 جنيه.