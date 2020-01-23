تحميهم من الالتهاب الرئوي.. 5 طرق طبيعية لتنظيف رئة المدخنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يعتبر التدخين من الممارسات الخاطئة التي تهدد صحة الإنسان بالعديد من الأمراض، خاصةً الالتهاب الرئوي، الناتج عن تراكم المخاط على الرئتين، الأمر الذي يجعلهما أكثر عرضة للميكروبات، التي تسبب ألم في الصدر وصعوبة في التنفس والنهجان.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، طرق طبيعية تنظيف الرئتين عند المدخنين، وفقًا وفقًا لموقع "Medical News Today".. للمزيد اضغط هنا
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