زيوت طبيعية لعلاج حب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 10:40 مساءً - تعتبر مشكلة ظهور حب الشباب من أكثر المشكلات التي تعانيها المراهقات بشكل عام وصاحبات البشرة الدهنية بشكل خاص. وقد تكون هذه الحبوب نتيجة بعض الالتهابات الجلدية وبالتالي تصبح الحاجة إلى اختيار زيوت تحدّ من الميكروبات والالتهابات أمراً ملحاً.



وغالباً ما تظهر مشكلة حب الشباب نتيجة تراكم الخلايا الميتة والإفرازات الدهنية على سطح البشرة وتسبّبها بانسداد مسام الجلد. وفي الإجمال، تصيب هذه المشكلة بشرة المراهقات والمراهقين نتيجة التغيّرات الهرمونية التي يمرّ بها الجسم خلال هذه المرحلة العمرية.



أبرز أسباب ظهور حب الشباب:



تغيّرات هرمونية في الجسم، خلال مرحلة الطمث تحديداً.

الحالة النفسية التي تمر بها الفتاة حيث أن التوتر والإجهاد يتسبّبان بخلل في عمل الغدد وتظهر النتائج على البشرة بشكل سريع.

العوامل الطبيعية التي تؤثر في نضارة البشرة خاصة إذا لم يتمّ تأمين الحماية اللازمة لها، لذا ينصح باستخدام الكريم الواقي بشكل يومي حتى في فصل الشتاء.

استخدام بعض كريمات العناية بالبشرة غير المناسبة لنوعها، خاصة إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية التي تعاني من فائض في الإفرازات الدهنية.

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أبرز الزيوت الطبيعية للتخلّص من مشكلة حب الشباب



زيت الليمون

زيت الليمون



غنيّ بالفيتامين C، يمكن أن يساعد زيت الليمون المشتق من قشر ثمار الحمضيات في مكافحة الالتهابات والجذور الحرة التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب وفي تطهير البشرة من الأعماق.

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زيت عشب الليمون

زيت عشب الليمون



يحمل زيت عشب الليمون الخصائص نفسها لزيت الليمون وهو مضاد للميكروبات، يعمل على انقباض المسامات ومحاربة البثور وإزالة خلايا الجلد الميتة.



زيت القرفة

زيت القرفة



يعتبر زيت القرفة أيضاً مضاداً قوياً للالتهابات بفضل مكوّناته الأساسية المضادة للأكسدة مثل حمض السيناميك. وهو يساعد في منع ظهور حب الشباب الناتج من الالتهابات الجلدية.



زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي



يعد زيت شجرة الشاي المستخرج من شجرة الميلالوكا أحد أكثر المطهرات شهرة في الطب البديل. فهو يساعد في محاربة البكتيريا والالتهابات، وكلاهما سبب في ظهور حب الشباب.

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