كيف أزيل صمغ الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 10:40 مساءً - إذا كنت ممن يلجأن الى استخدام الأظافر المزيفة للحصول على أظافر أنيقة، عليك التنبه جيداً في ما يتعلق بصمغ الأظافر الذي يُستخدم لإلصاق هذه الأظافر، حيث أن إزالته بشكل عشوائي تسبب ضرراً كبيراً بأظافرك الطبيعية وتجعل مظهرها قبيحاً ومزعجاً. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى كيفية إزالة صمغ الأظافر بطريقة آمنة وسهلة. تابعي المزيد: 3 خلطات طبيعية لتطويل الأظافر بسرعة خطوات إزالة صمغ الأظافر: Advertisements إزالة صمغ الأظافر ضعي يديك في وعاء واسع يحتوي على مياه ساخنة بدرجة تستطيعين تحمّلها، فكلما كانت المياه ساخنة كلما كانت إزالة صمغ الأظافر سهلة وسريعة. اتركي يديك في الماء الساخن مدة سبع دقائق، أو الى أن تشعري أن الأظافر المزيفة أصبحت لينة ومن السهل التخلص منها. قومي بإزالة الأظافر المزيفة بهدوء وعناية شديدين، واحرصي على عدم التسبب بإيذاء الأصابع من الطرف. ولإزالة أكبر قدر من صمغ الأظافر، بإمكانك استخدام أداة حادة لتسهيل إزالتها. قومي بتجفيف يديك وأظافرك باستخدام فوطة قطنية جافة ونظيفة، وذلك بعد الانتهاء من إزالة كافة الأظافر المزيفة. واحرصي على التأكد من عدم وجود أي بقايا لصمغ الأظافر. استخدمي مزيل طلاء الأظافر للتخلص من بقايا صمغ الأظافر الموجودة على أظافرك الحقيقية، عبر وضع كمية من مزيل المناكير على قطعة قطنية، وفرك كل ظفر بها على حدة بشكل جيد، الى أن تتاكدي أن صمغ الأظافر قد أُزيل بشكل نهائي. كما بإمكانك استخدام مبرد الأظافر لإزالة أي بقايا مستعصية لصمغ الأظافر. نصائح عند تطبيق صمغ الأظافر نصائح عند تطبيق صمغ الأظافر

لتتجنبي التسبب بأي أذى لأظافرك الحقيقية، احرصي على استخدام صمغ الأظافر المخصص للصق الأظافر المزيفة، والابتعاد عن استعمال أنواع الغراء القوية لأنها تلتصق بالأظافر بقوة، فتصبح عملية التخلص منها صعبة جداً. كذلك، احرصي على تطبيق كمية قليلة من صمغ الأظافر، لأن المبالغة في استخدامه تؤدي الى تسربه الى الأصابع، مما يجعله ملتصقاً بالجلد بشكل قوي، فيلحق ضرراً كبيراً بالجلد المحيط بالأظافر. كذلك، استخدمي نوعية جيدة من الأظافر المزيفة التي لا تحتاج إلا كمية قليلة من صمغ الأظافر كي تلتصق على الأظافر الحقيقية. تابعي المزيد: ألوان مناكير تمنح أظافرك لمسة راقية

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