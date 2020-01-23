فوائد زيت الخروع لتطويل الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 10:40 مساءً - زيت الخروع له تاريخ معروف بمدى أهميته للشعر، خاصًة عندما يتعلق الأمر بتطويل شعر الصبايا، فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن تخفز بصيلات الشعر على النمو، وتمنح فروة الرأس ترطيب فعّال.



كذلك يحتوي زيت الخروع على الأوميغا 6 التي تغلّف فروة خصلات الشعر وتمنعها من التساقط، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والدهنية وفيتامين E التي تعمل على تطويل الشعر.



وإليكِ ماسكات طبيعية من زيت الخروع تساعدكِ في الحصول على شعر ناعم وطويل وصحي.



ماسكات الزيوت الطبيعية

ماسكات الزيوت الطبيعية



المكونات



2 ملعقة كبيرة زيت خروع

1 ملعقة كبيرة زيت أرغان

2 ملعقة كبيرة زيت السمسم



طريقة تحضير الماسك



ضعي الزيوت مع بعضها، ويتم تدليك فروة الرأس حتى الأطراف، وتترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يشطف الشعر بالماء، وتكرر العملية مرتين أسبوعيًا لشعر لامع وصحي.

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ماسك زيت الخروع والصبار

ماسك زيت الخروع والصبار



المكونات



- ملعقة صغيرة هلام الصبار

- ملعقة صغيرة زيت خروع

- 10 قطرات من زيت الزيتون



يُخلط هلام الصبار مع زيت الخروع، وضعيه على فروة الرأس، واتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالماء.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيا، لشعر صحي وكثيف.

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ماسك زيت الخروع والبيض

ماسك زيت الخروع والبيض



المكونات



- 1 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة زيت خروع

طريقة تحضير الماسك



يُضرب البيض ثم يضاف إليه زيت الخروع ويقلّب جيدًا.

ضعي الخليط على شعركِ بالكامل، ثم يغطى شعركِ بغطاء بلاستيكي.

اُتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، ثم اشطفي شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.

جربي الماسك مرة واحدة بالأسبوع.

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