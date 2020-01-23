موديلات كاب بحسب شكل الجسم لاناقة الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 10:40 مساءً - تختار السيدات الكاب خلال موسم الشتاء لاطلالة أنيقة ، فبعد المعطف والجاكيت يأتي الكاب كثالث أهم قطعة يستوجب ضمها إلى خزانة الشتاء لانه يضفي أناقة فورية على أي إطلالة حتى وإن كانت بسيطة.

اليكٍ تشكيلة من أحدث تصاميم الكاب التي طرحتها أعرق الدور العالمية ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020، وتعرفي الى النضائح لإختيار الموديل الذي يناسب شكل جسمك.

كاب مزين بالطبعات موضة 2020



Oscar De La Renta

برزت هذا العام صيحة الكابات المغطاة بالطبعات، قدمت ماركة أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta تصاميم فائقة الفخامة زينت بالورود الكبيرة، بعض التصاميم تميزت بالطول الذي يصل إلى الكاحل ونرشحها للمحجبات، فقط تجنبيها اذا كنتِ قصيرة القامة، كما أحببنا الكابات القصيرة والتي تناسب النحيفات لا سيما عند منطقة الصدر والبطن وعلى صاحبات القوام التفاحة تفاديها تمامًا لأنها ستظهرهن بقامة أكثر إمتلاءًا.



كاب طويل من مجموعات ما قبل خريف 2020

Fendi



يبدو أن الكاب الطويل الذي يغمر الجسم ويصل بطوله ليغطي الكاحل سيكون نجم 2020، من جهتنا أحببنا الموديل الذي تألقت به عارضة دار فندي Fendi والذي تميز بالياقات العريضة والأكتاف البارزة المكشكشه، نرشحه بقوة لصاحبات القوام على شكل الكمثرى ليزيد من عرض الكتفين ويخفي منطقة الأفخاذ والأرداف الممتلئة.



موديلات كاب قصير موضة الموسم

See By Chloé



هيمنت صيحة الكابات القصيرة على مجموعات ما قبل خريف 2020 وهى من القطع المناسبة لذوات القامة القصيرة، طالعي الموديلات الخالية من الطبعات التي رصدناها لدى ريد فالنتينو Red Valentino وسي باي كلوي See by Chloé.



كاب متوسط الطول موضة 2020

Christian Dior

بخلاف الموديلات القصيرة والطويلة نجحت الكابات متوسطة الطول في تسجيل حضور كبير ضمن مجموعات 2020 وبرعت أسماء عريقة في عالم صناعة الموضة في تقديم تصاميم فخمة، أحببنا الموديلات الموقعة من كريستيان ديور Christian Dior وشانيل Chanel وبربري Burberry وتناسب طويلات القامة.

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