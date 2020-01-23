إطلالات شتوية للمحجبات باللون الأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 10:40 مساءً - فخامة اللون الأسود تجعله المفضل لدى الكثير من الصبايا بالكثير من الأوقات، وفي كل المواسم، لا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق بخزانة ملابسنا، بل يمكن أن تعتمدي عليه باطلالة كاملة بالأسود وتبدي غاية في الأناقة.

واليوم إليكِ مجموعة اطلالات شتوية للمحجبات باللون الأسود من وحي الفاشينيستا.

الأسود لاطلالة محايدة من دينا الخادم

الأسود لاطلالة محايدة من دينا الخادم





الأسلوب المحايد بالألوان الأساسية يُعتبر خيارًا أكثر ذكاءً، وعلى عكس ما يقول البعض من أنّ ارتداء أكثر من قطعة باللون الأسود يجعل مظهركِ يفتقد للبهجة، فإنه يزيدكِ وقارًا وفخامة.

اعتمدته الفاشينيستا دينا الخادم باختيار بنطلون قماشي، مع جاكيت قصير منفوخ قليلًا، وتوب أسود، واختارت سكارف باللون الأسود الباهت، لاطلالة عملية بلمسة مترفة.

تابعي المزيد: نصائح لتنسيق اللون الجملي على غرار الفاشينيستا المحجبات



اطلالة بالمعطف الطويل من دلال الدوب

اطلالة بالمعطف الطويل من دلال الدوب





الألوان الأساسية هي الدرجات المفضلة والمميزة لدى الكثير من الفاشينيستات، كالمدونة الخليجية دلال الدوب، التي تعتمد الأسود بدرجة كبيرة تحديدًا بموسم الشتاء، كاطلالتها بالمعطف الطويل الأسود مع الأزرار الذهبية، وقد اعتمدته مع بنطلون قماشي أسود للمسة كلاسيكية، وشنطة من الجلد اللامع باللون نفسه، بينما لم تغير لون حجابها الأساسي باللون الأبيض.

Advertisements

تابعي المزيد: تنسيق المعاطف بستايلات مختلفة للمحجبات





البليزر والبنطلون الجلد باللون الأسود من ميلانيا الترك

البليزر والبنطلون الجلد باللون الأسود من ميلانيا الترك





في المقابل اعتمدت ميلانيا الترك اطلالة محايدة باللون الأسود، باختيار البنطلون الجلد مع البليزر الأسود، لاطلالة كلاسيكية عملية، بلمسة تناسب الصبيّة الجريئة.

وهذا الخيار من الممكن أن تعتمديه بالعمل إن كنتِ من الفتيات اللاتي لا يتخلّين عن أناقتهنّ بكل الأوقات، وهو مناسب أيضًا لاطلالة سريعة، أو يوم استيقظتِ فيه متأخرة.





اطلالة بالأسود مع لمسة البولكا دوت من خولة المراغي

اطلالة بالأسود مع لمسة البولكا دوت من خولة المراغي





بينما اختارت الفاشينيستا خولة المراغي لمسة البولكا دوت، عندما اختارت اطلالة باللون الأسود، وهي الأنسب لذوقها المخملي مع الأجواء الانثوية التي تحب أن تظهر بها.

وقد نسقتها باعتماد ستايل مستوحى من أجواء الستينيات، باختيار التنورة الميدي الطويلة عالية الخصر، مع توب منقط، وجزمة ناعمة بولكا دوت، واعتمدت السكارف بلفة كلاسيكية جاءت متناغمة مع الستايل.

تابعي المزيد: أزياء عملية للمحجبات من وحي الفاشينيستا فطامي بوحمد