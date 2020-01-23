عبايات سوداء وبيضاء مونوكروم

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 10:40 مساءً - اللمسة الكلاسيكية بالعبايه السوداء والبيضاء، من الصيحات الأنيقة التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، والتي يطلق عليها عادة تسمية العبايات المونوكروم، وهي تعتمد على الستايل المحايد باستخدام تلك الألوان الأساسية.
وتباعًا تعتمد مدونات الموضة وأشهر الماركات موديلات عبايات سوداء وبيضاء لاطلالة كلاسيكة مميزة، وإليكِ التفاصيل...
عبايه سوداء مع الأكمام البيضاء
لموديل أنيق وكلاسيكي إليكِ العبايه من sj desiign، منسدلة وناعمة تناسب كل أعمار الصبايا والسيدات، مع أكمام بيضاء منفوخة، اعتمديها لكل أوقات النهار والمساء، مع لمسة مميزة لتنسيق فخم من الشنط الكلاسيكية المطرزة، وكذلك الأحذية.
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عبايات سوداء وبيضاء مع تطريزات الدانتيل
لمسة أنثوية يمكن أن تضيفيها للعبايه الكلاسيكية باللون الأبيض والأسود، كالدانتيل الناعم بالموديل من Abaya Boutique لاطلالة أنيقة وعصرية، يمكنكِ أيضًا ارتداؤها بمناسبات النهار والمساء، أو اختيارها لاطلالة رسمية بالحفلات المهمة.
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العبايه السوداء مع الخطوط البيضاء
هذا الموديل البسيط من Ja Designer للعبايه السوداء مناسب للاطلات العاجلة، وكذلك أوقات العمل المختلفة، مناسبة مع السنيكرز، أو حتى أحذية الميول المدببة من الأمام، وشنط كبيرة ومتوسطة الحجم، لاطلالة كاجوال عملية.
كما أنّ هذا الموديل مع الأكمام الواسعة يخفي عيوب الجسم، لهذا فهو يناسب الكثير من الفتيات، بخاصة صاحبات القوام الممتليء.
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عبايه سوداء مع تطريزات بيضاء
كذلك لفتنا هذا الموديل من abaya boutique مع تطريزات الورود البيضاء، لاطلالة أنثوية مُفعمة بالأنوثة، اختاريها إن كنتِ تحبين العبايات المطرزة من الخلف.
ونسقي معها حذاءً أبيض كلاسيكيًّا مدببًا، وشنطة ملونة، لا سيما بدرجات الأزرق السماوي ليكتمل التنسيق الأنثوي.
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