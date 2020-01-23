صور.. تفاصيل عرض أزياء هاني البحيري في أسبوع الموضة الفرنسي وتكريمه من يونسكو

قدم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، مجموعة الـ"Haute Couture"، لربيع وصيف 2020، ضمن فعاليات أسبوع الموضة الفرنسى "أورينتال فاشون شو"، المنعقد بمركز الموضة العالمية باريس قاعة "Carrousel" بمتحف اللوفر، ,يعد أول مصري يقدم ديفيليه هناك.

شارك "البحيري" بـ35 قطعة، تميزت بألوان تتماشى مع الموضة العالمية من الأبيض والذهبي والروز والأصفر والفوشيا، بالإضافة إلى استخدامه خامات وأقمشة متداخلة ما بين الشيفونات و"البيبي بلو" و"الفضي"، مع الاعتماد على "الدانتيل"، في العديد من تصميماته.

واختتم عرضه بفستان زفاف "ملكي" من أقمشة الجوبير والدانتيل الـ"أول وايت" وتيل "شامبين"، مرصع بالشوارفسكي ألماس، فضلا عن طرحة مودرن على شكل بالون "كابشو"، ارتدته عارضة الأزياء السويسرية العالمية أوليسا.

ويعد "البحيري" المصري الوحيد الذي يقدم عروضه بـ"الموضة الفرنسي" لقرابة 15 عاما، والذي شهد هذا العام حضور ما يزيد عن 350 شخصا، منهم السفير المصري بباريس إيهاب بدوي وحرمه، وعدد من السفراء العرب والأجانب وزوجاتهم، والمطربة الأمريكية ديفا افاري، والنجمة الفرنسية إليسا باى.

وفي سياق متصل، كرمت مؤسسة "يونسكو" بفرنسا البحيري، عقب عرضه تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي، باعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه المختلفة، والتي ساهمت في نجاح الـ"أورينتال فاشون شو" .

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وخلال تكريمه، أعرب مصمم الأزياء المصري عن فخره بوجوده فيما وصفه بـ"أضخم حدث للموضة العالمية"، ممثلا لبلده مصر، التي يشرف بتمثيلها وسط عاصفة من التصفيق.

وشاركت عارضات فرنسيات وروسيات وإيطاليات، ووقع الاختيار عليهن طبقا للمقاييس العالمية من حيث متوسط الطول الذي لا يقل عن 180 سم، والوزن الذي يتراوح بين 48 و50 كيلو جراما، بالإضافة إلى حجم الحذاء بمتوسط مقاس 40، وغيرها من المواصفات التي تتماشى مع إبراز التصاميم المتنوعة في أسبوع الموضة الفرنسي.

شارك هانى البحيري مؤخرا، كأول مصري بأسبوع الموضة الأسباني للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى مشاركته بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان، فضلا عن اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز، أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الأب الروحي"، وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وصمم "البحيري"، للعام الثالث على التوالي، أغلى فستان زفاف بالعالم، ارتدته الفنانة يسرا اللوزي، وبلغت قيمته 5 ملايين دولار في 2017، فيما ارتدت اللبنانية نيكول سابا، فستان بحوالى 200 مليون جنيه مصري في 2018، كان مرصعا بالكامل وبشكل يدوي، بحبات من الألماس الحر، وأخيرا تصميمه فستان بنحو 15 مليون دولار العام الماضي، الذي ارتدته الفنانة مي عمر، وتميز بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس، كما أنه قصير من الإمام، بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف، التى قدمها هانى البحيري من قبل.