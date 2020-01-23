بينها الفلفل الحار والكركم.. بهارات تعالج ضغط الدم المرتفع

تسبب بعض العادات الخاطئة في تناول الطعام ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يطلق عليه "القاتل الصامت"، وينزعج كثيرون من تناول الأدوية بسبب آثارها الجانبية.

"هن" يذكر فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد في انخفاض ضغط الدم، وفقا لموقع "health line".

حب الهال أو الهيل

من التوابل، التي تأتي من الهند، وغالباً ما تستخدم في مطبخ جنوب آسيا.

أظهرت نتائج دراسة صغيرة أجريت على 20 شخصاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم انخفاضاً ملحوظاً في قراءات ضغط الدم بعد تناول 1.5 جراماً من مسحوق الهال مرتين يومياً لمدة 12 أسبوعاً.

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الفلفل الحار

يساعد الفلفل على تعزيز الدورة الدموية، كما يساعد على تطهير الدم من الكوليسترول الضار، ويساعد إضافة الفلفل الحار إلى الطعام، حماية القلب من الإصابة بالأمراض.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على الحد من ارتفاع الضغط المرتفع، كما أنه من التوابل التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية.

الكركم

من التوابل الغنية بالفوائد الصحية، ومن بين فوائده الحد من ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائه على الكركمين وهو أحد مضادات الأكسدة، ويعمل على تقوية الأوعية الدموية.

الحبهان

يتمتع بعدد من الفوائد الصحية، كما أنه فعال للغاية للتحكم في ضغط الدم والحد من ارتفاعه.