من "البيكني" إلى "خطوبتها".. منة عرفة تحتل تريندات جوجل بمواقف مثيرة للجدل

من جديد تعود الفنانة منة عرفة، إلى تصدر محرك البحث "جوجل"، عقب تداول صورة قديمة لها، عبر "فيس بوك" وإنستجرام خلال ارتدائها مايوه بكيني أسود.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الجدل، حيث كانت في مرمي الشائعات منذ أيام، بعد نشر الطبيب واليوتيوبر الشهير، علي غزلان، صورة تجمعهما، مُعلقًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، الأمر الذي دفع البعض لطرح تساؤلات حول وجود قصة حب بينهما، وهل تجمعهما علاقة أو ارتباط أو تم خطبتهما رسميا، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي.

لم تكن تلك الشائعة الوحيدة التي لاحقت "منه" منذ ظهورها، فمؤخرا باتت تلاحقها الشائعات ليس بسبب الأدوار التي تقدمها، لكنها تنوعت بين طريقة الملابس ووجود حب جديد، وإجراء عمليات تجميل.

جدل حول إطلالات منة عرفة

وخلال السنوات الماضية، لاحقت منه عرفة، انتقادات واسعة حول ملابسها ومكياجها في صور نشرتها، واللذين يظهراها بسن أكبر، لكنها نفت قيامها بنشر هذه الصور من أجل العودة للأضواء أو للفت الأنظار.

‏وقالت إنها إذا كانت تريد أن تجعل الجميع يتحدث عنها كان من الممكن أن تقوم بأشياء كثيرة، ولكنها لا تقصد ‏شيئا وتنشر صورا عادية‎.‎

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كما ترددت الشائعات حول ارتباط منه عرفة وعادل مجدي كامل، لاعب الكرة السابق بنادي حرس الحدود، ونجل الفنانين مجدي كامل ‏ومها أحمد، وخرج الطرفان ليؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح، وأنهما مجرد صديقين.‏

ولم تتداول هذه الشائعة من فراغ، فبعد ظهور عدد من الصور التي تجمع "منه وعادل" معًا في مناسبات خاصة، ‏واحتفال منه عرفة، بعيد ميلاد عادل مجدي كامل، ومفاجأتها له بإحضار كعكة عيد ميلاده، فما كان منه إلا أن شكرها قائلا: "حبيبتي"، وهو ما دفع المتابعين للشك في وجود علاقة ‏غير الصداقة بينهما.‏

وبسبب تغيُر ملامح الفنانة الشابة، أثيرت تساؤلات حول حقيقة إجراءها عملية تجميل في أنفها، وهو ما دفعها للرد، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك، خاصة وأن أنفها صغير بطبيعته ‏ولا تحتاج لعمليات، وأنها تعتمد على المكياج لتغيير شكلها.