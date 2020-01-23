أطعمة تصبح شديدة السمية عند إعادة تسخينها.. منها الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
تعتاد السيدات على تسخين الأطعمة المتبقية من الأيام الفائتة، وتقديمها لأفراد الأسرة عند وجبة الغداء، مع العلم أن هذه العادة قد تصيبهم بالتسمم الغذائي، خاصةً الفئات التي تعاني من ضعف المناعة، مثل كبار السن والأطفال.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأطعمة المحظور تستخينها مرة أخرى، وفقًا للدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية.
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