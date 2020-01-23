في دقائق.. طرق فعالة لتنظيف السجاد المنزلي دون غسله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شكل السجاد واحد من أهم أدوات الديكور التي يحرص الجميع على انتقائها وتنسيقها جيداً مع أثاث المنزل، ولكن البعض يجد صعوبة في تنظيفها.

يستعرض لكم "الخليج 365"، حيل لتنظيف السجاد المنزلي دون غسله، وفقا لموقع"goodhousekeeping":

1-إزالة البقع بالخل:

يستخدم الخل في تنظيف البقع الصعبة، عن طريق وضع كوب من الخل على لتر من الماء، وباستخدام قماشة نظيفة مرريها على سطح السجاد حتى تذوب وتختفي البقعة

2- البيكنج صودا:

يمكنكِ التخلص من البقع والروائح الكريهة باستخدام البيكينج صودا عن طريق وضع القليل من الصودا على البقعة المراد إزالتها، ثم تفرك باستخدام قماشة جافة حتى تتخلصِ من البقعة نهائيًا.

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3-منظف مخصص للسجاد:

- يتم تنظيف قطعة السجاد من البقع والأتربة بوضع قليل من المنظف الخاص بالسجاد، في وعاء به مياه دافئة.

-ضعي قطعة قماش ناعمة في الخليط، ومرريها على سطح السجاد حتي تذوب وتختفي البقعة.

-احضري قطعة أخري من القماش، وضعيها في ماء نظيف ثم امسحي المناطق التي قمنا بمسحها بالقماشة المبللة مسبقا، وذلك لضمان التخلص من أثر المحلول على السجادة.

- يفضل التخلص من أثار المحلول المنظف من على السجادة باستخدام الماء البارد.