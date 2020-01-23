للأمهات.. أسباب نحافة طفلك وطرق التغلب عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسى : تشكو بعض الأمهات من نحافة أبنائهم ونقص وزنهم، ما يثير قلقهم، خصوصًا أن مرحلة الطفولة من أهم المراحل كونها مسؤولة عن نمو جميع أعضاء الجسم بشكل سليم. يوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحه لـ"الخليج 365"، أسباب النحافة لدى الأطفال والأغذية الصحية المناسبة: أسباب النحافة: - أسباب هرمونية، ترجع إلى نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية ومشاكل خاصة بهرمون النمو. - أسباب جينية، حيث يلعب العامل الوراثي دورًا كبيرًا في النحافة. - أسباب مَرضية، مثل سوء وإهمال تغذية الطفل ومشاكل في الجهاز الهضمي، أو ارتجاع المرئ. - قلة حصول جسم الطفل على الوجبات المتوازنة، أو تناوله الوجبات السريعة الجاهزة. الأكلات المناسبة للطفل النحيف: - اللحوم والبقوليات والأسماك والبروتينات. - السكريات، حيث تساعد في الحصول على سعرات حرارية عالية. Advertisements - تناول النشويات مثل الأرز والمكرونة. - تناول كميات منخفضة من الدهون الموجودة في البسكويت والفطائر. - الخضروات والفاكهة، مثل الموز والأفوكادو. - العصائر الطبيعية والسوائل مفيدة جدًا لزيادة وزن الطفل. - الزبادي والألبان. أهم النصائح للأمهات: - الحرص على حصول الطفل على ثلاث وجبات متوازنة ومتكاملة بمواعيد ثابتة يوميًا. - منع الطفل من تناول الوجبات السريعة وتجهيز الأم الأكل المنزلي له. - متابعة الطبيب المتخصص دوريًا للاطمئنان على صحة طفلها وتلقي العلاج المناسب. - متابعة وزن طفلها دوريًا، وإجراء الفحوصات اللازمة باستمرار.

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