برجك يحدد أي نوع من الامهات أنتِ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى

لكل أم طريقتها الخاصة في تربيتها لأبنائها، وتختلف تلك الطريقة والصفات حسب الأبراج التي تنتمي إليها الأمهات.

وإذا كنتِ ممن يهتمون بعلم الأبراج والفلك، نقدم لكل أي نوع من الأمهات أنتِ، وفق ما ذكرت خبيرة الأبراج الدكتورة رانيا شارود في تصريحها لـ"الخليج 365".

- برج الجدي (22 ديسمبر-19 يناير ):

من الأمهات التي يغلب عليها الجدية في تربية أبنائها خاصة الذكور، وتهتم ببناتها بشكل كبير.

- برج الدلو (20 يناير -18 فبراير) :

تتميز بالبساطة في تربية أبنائها، وتهتم بعدم التفرقة والتميز بينهم.

- برج الحوت (19 فبراير -20 مارس) :

تتميز بحبها الشديد وحنيتها على الأطفال، ولا يقتصر حبها لأطفالها فقط، بل أطفال عائلتها وأصدقائها أيضا.

- برج الحمل (21 مارس – 19 فبراير):

نقطة ضعف مواليد برج الحمل أبنائها، وهي شديدة القلق والخوف عليهم، ما يدفعها إلى تدليلهم.

- برج الثور (21 أبريل – 21 مايو ):

تميل في تربية أولادها إلى التدليل أيضًا، وتسعى لتوفر سبل الراحة والرفاهية لهم.

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- برج السرطان (22 يوليو -22 يونيو ):

تفضل أنثى "السرطان" تربية أولادها على نفس النهج الذي عاشت وتربت عليه، وأحيانا تقسو على أولاده.

- برج الجوزاء (21 مايو-21 يونيو ):

تميل أنثى الجوزاء إلى التدليل الشديد لأبنائها، ما يؤثر على الطفل سلبا في الكبر ويدفعه إلى الأنانية.

- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):

تعتبر من أكثر الأمهات نجاحًا في تربية أبنائها لتميزها بالحنية والدبلوماسية وحبها الشديد لأبنائها وقربها منهم.

- برج العذراء (23 أغسطس- 22 سبتمبر ):

من الأمهات ذات الشخصية القوية ولكن مع أبنائها تتحول تحولا شديدا إلى الحنية والحب.

- برج العقرب (23 أكتوبر-22 نوفمبر ):

بالرغم من تربيتها الشديدة لأبنائها إلا أنها تستطيع تربيتهم بطريقة منظمة، ولكن مشكلة أنثى العقرب تحيزها لطفل عن الآخر.

-برج الأسد (22 يوليو-22 أغسطس):

من الأبراج التي تتميز بالحنية الشديدة والتدليل لأبنائها وعند تعصبها تهدأ سريعا وتبدأ بصلح والاعتذار لأبنائها.

- برج القوس (22 نوفمبر- 21 ديسمبر):

تتميز بالحكمة والاتزان في تربية أبنائها مع قليل من التدليل.