قلب "روبوتي".. أمل جديد لملايين المرضى حول العالم

في محاولة لإنقاذ مرضى القلب حول العالم، تمكن خبراء من جامعتي "أمستردام" في هولندا و"كامبريدج" في لندن من تصميم قلب "روبوتي" مرن يمكنه ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.
ويعتقد العلماء أن القلب الروبوتي يمكن أن يكون بديلا لعمليات زرع القلب خلال 8 سنوات، وفقا لوكالة "ديلي ميل" البريطانية.
ويهدف العلماء إلى زرع أول نموذج عملي في الحيوانات خلال 3 سنوات وفي البشر بحلول عام 2028 خصوصا مع النقص في قلوب المتبرعين، لإنقاذ مئات الأرواح.
ويعد هذا الجهاز واحدا من 4 مشروعات جرى ترشيحها لجائزة كبرى بقيمة 37 مليون دولار، والتي تمنح للابتكار الذي يمثل ثورة في علاج أمراض القلب.
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