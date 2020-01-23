"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلة يتيمة الأبوين في سوهاج

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج طفلة يتيمة الأبوين تبلغ من العمر 15 عاماً من قرية عنيبس، مركز جهينة، بمحافظة سوهاج.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقي بلاغاً من أحد الأهالي طلب سرية بياناته يفيد بالتجهيز لإقامة عرس لطفلة بقريته، مشيرةً إلى أنه جرى على الفور توجيه البلاغ إلى لجنة حماية الطفل بالمحافظة المذكورة وبالتعاون مع إحدى الجمعيات للتقصي والتأكد من البلاغ واتخاذ اللازم.

وأضافت: "على الفور جرى إبلاغ مركز شرطة جهينة وتحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة عنيبس، وجرى استدعاء ولي أمر الطفلة (الخال) لوفاة الأب والأم"، مؤكدةً أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف الزيجة، بالإضافة إلى أخذ كافة التعهدات والإقرارات على ولي أمر الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانوني.

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وأكدت "العشماوي" على أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل بالمخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا.

وشددت "العشماوي" على أن المجلس يناهض هذه الظاهرة بكل ما أوتي من قوة، من خلال آلياته في كافة المحافظات لمناهضة ظاهرة "زواج الأطفال"، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضوا له، موضحة أن السن القانونية للزواج، سواء للفتيات أو الذكور 18 عامًا؛ وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.

ووجهت الدكتورة عزة العشماوي بالشكر لأعضاء لجنة حماية الطفل بمحافظة سوهاج، وكذلك الجمعية الشريكة لجهدهما في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي كان من شأنها احباط هذه الزيجة فضلاً عن تقديم كافة سبل الدعم للطفلة.