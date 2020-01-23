بـ"مايوه بكيني".. منة عرفة تثير الجدل بصورة جريئة

تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة الشابة منة عرفة، وهي ترتدي مايوه بكيني أسود، بعدما نشرتها الفنانة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ولاقت الفنانة، الكثير من التعليقات، على الصورة التي نشرتها من متابعيها، بين عبارات إعجاب وانتقادات.

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يُذكر أن الفنانة منة عرفة، تعرض الآن مسرحية "اللي عليهم العين"، التي تعد أحدث مشروعات مسرح "كايرو شو" بمدينة التجمع الخامس، بمشاركة مجموعة من الفنانين هم، خالد سرحان، ليلى عز العرب، أحمد بسيم، وياسر الطوبجي.