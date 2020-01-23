تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة الشابة منة عرفة، وهي ترتدي مايوه بكيني أسود، بعدما نشرتها الفنانة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ولاقت الفنانة، الكثير من التعليقات، على الصورة التي نشرتها من متابعيها، بين عبارات إعجاب وانتقادات.
يُذكر أن الفنانة منة عرفة، تعرض الآن مسرحية "اللي عليهم العين"، التي تعد أحدث مشروعات مسرح "كايرو شو" بمدينة التجمع الخامس، بمشاركة مجموعة من الفنانين هم، خالد سرحان، ليلى عز العرب، أحمد بسيم، وياسر الطوبجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"مايوه بكيني".. منة عرفة تثير الجدل بصورة جريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.