نرمين الفقي تتغزل في جمال البطاريق.. ومتابع: نفسي شريكة حياتي تبقى شبهك

اعتادت الفنانة نرمين الفقي مشاركة متابعيها، عبر حساباتها على "السوشيال ميديا" باللحظات والأوقات التي تقضيها خارج الوسط الفني ومن حياتها الشخصية.

وكانت آخر ما نشرته الفنانة نرمين الفقي عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها وهي مع البطاريق، معلقة عليها: "يا خبر على جمالها.. خصوصًا وهي ماشية".

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وتلقت "نرمين" مجموعة من تعليقات متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بالفنانة: "يا ليتني دولفين أو بطريق" "بطريقة قلبي" "نفسي تكون شريكة حياتي شبهك" "بحس أن الدنيا جميلة لما بشوف حضرتك".

وكانت الفنانة نرمين الفقي تشارك مجموعة من الفنانات في الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز.