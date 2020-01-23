الامارات | كاتب مصري شاب يفارق الحياة بعد رؤية كتابه الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب مصري شاب يفارق الحياة بعد رؤية كتابه الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، أثناء وجوده فى معرض القاهرة الدولى للكتاب. وقال إسلام أحمد، صاحب دار تبارك التى طبعت له كتابة الاول ويحمل عنوان "إعلان عن قلب وحيد"، إن "محمد حسن خليفة حضر لرؤية مجموعته القصصية وبعد ذلك شعر بالتعب وسقط على الأرض وحاولنا إنقاذه ونقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة. وأضاف الشاعر أحمد عايد أن محمد حسن خليفة بعدما غادر دار تبارك سار إلى أروقة معرض الكتاب لكنه سقط مغشيا عليه أمام "هيئة قصور الثقافة". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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