اكتشف بلدك.. تعرف على الأماكن الأثرية في الأقصر وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر مدينتا الأقصر وأسوان من الأماكن التي يقصدها المصريون والسائحون الأجانب، نظرًا لما تتمتع به كل مدينة من الطبيعة الخلابة والآثار الخالدة. وتكثُر الأماكن الأثرية في هاتين المدينتين، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

- معبد الأقصر

يعد معبد الأقصر من أبرز وأشهر المعالم الأثرية في مدينة الأقصر، حيث يقع بالقرب من معبد الكرنك، ويمكن زيارة المعبد للتمتع بمشاهدة أركانه، فهو يمتاز بمنشآته الضخمة وتمثالي رمسيس الثاني على جانبي مدخل المعبد، وتجد مسلتين كبيرتين في مدخل المعبد، ووجود الأعمدة البردية القيمة والعديد من الأحجار المميزة.

سعر تذكرة الفرد للدخول إلى المعبد: المصريين 20 جنيها، والجنسيات الأخرى 140 جنيها.

- معبد الكرنك

يعتبر معبد الكرنك من أقدم المعالم الأثرية التي لديها قداسة كبيرة في العالم، فهو يتميز بعروض الصوت والضوء الساحرة التي تقام كل مساء والتي تعتبر طريقة رائعة لاكتشاف المعبد، ويعرف الطريق إلى المعبد باسم طريق الكباش لأن يوجد من الجانبين تماثيل أبي الهول الصغيرة.

أسعار تذكرة الدخول للمعبد 20 جنيها للمصريين، و150 جنيها للجنسيات الأخرى، أما أسعار الدخول لعروض الصوت والضوء باللغة العربية 65 جنيها، وباللغة الإنجليزية 240 جنيها.

- معبد وادي الملوك

يقع على الضفة الغربية لنهر النيل، ويتوافد إليه الكثيرون، حيث إنه يضم أهم المقابر ذات النقوش الجدارية الرائعة للأسر الحاكمة لمصر الفرعونية، مثل الملك توت عنخ آمون.

أسعار تذكرة دخول الفرد 20 جنيها للمصريين، و200 جنيها للجنسيات الأخرى.

- الدير البحري أو معبد حتشبسوت

يعتبر الدير البحري مجموعة من المعابد والمقابر الفرعونية الموجودة، التي بنيت من الحجر الجيري، فهو أكبر وأهم المعابد في عصر الدولة الفرعونية، يقع الضفة الغربية من نهر النيل، وتم تصميم هذا المعبد من ثلاثة مستويات بشرفات مفتوحة، ويوجد عدة تماثيل رائعة للملكة حتشبسوت.

فيمكنك الذهاب إلى معبد الدير البحري للاستمتاع بمشاهدة عظمة هندسته المعمارية الفريدة.

أسعار تذكرة دخول الفرد 10 جنيهات للمصريين، و60 جنيها للجنسيات الأخرى.

- وادي الملكات

يقع وادي الملكات في أقصى جنوب البر الغربي، ويتشابه في تصميمه الطراز المعماري لوادي الملوك، ويضم هذا المعبد مقابر عديدة مزينة بالنقوش، وأهمها: مقبرة الملكة نفرتاري.

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أسعار تذكرة دخول الفرد للمصريين 20 جنيها، والجنسيات الأخرى 100 جنيه.

- متحف الأقصر

يقع هذا المتحف على طريق الكورنيش، ولا يمكنك السفر إلى الأقصر دون الذهاب إلى متحف الأقصر، الذي من المعالم الأثرية المهمة، فيتميز باحتوائه على أكثر من 376 قطعة أثرية نادرة، وموميات لأهم ملوك مصر.

ويتألف المتحف من طبقتين، الأول يحتوي على الكثير من القطع الأثرية المهمة، أما الثاني يحتوي على قاعة بها العديد من التماثيل الهامة، وقاعة لقطع الحلي، والأواني، الأثاث والتمائم.

ويجب الذهاب إلى متحف الأقصر للتعرف على التاريخ الفرعوني، وشراء الأشياء القيمة للتذكار.

- متحف النوبة بأسوان

يعد هذا المتحف أكثر المعالم الأثرية إقبالا من سائحي العالم، فهذا المتحف يعرض جانبا من الحضارة النوبية القديمة والحضارة المصرية، حيث يحتوي على العديد من الأواني الفخارية، والتماثيل الصغيرة والكثير من العملات والأواني البرونوزية.

سعر تذكرة دخول الفرد 20 جنيها للمصريين، و140 جنيها للجنسيات الأخرى.

- معبد فيله

معبد فيله من المعالم التي تلاقي شعبية وجاذبية كبيرة على مستوى العالم، حيث يتميز بوجود الأعمدة الضخمة به وجدرانه ذات رسومات رائعة، ويمكنك الوصول إلى هذا المعبد عن طريق القوارب في نهر النيل والاستمتاع بالمناظر الطبيبعية الساحرة.

- معبد كوم أمبو

يقع كوم أمبو على ضفاف نهر النيل بأسوان، ويتميز بأن داخله العديد من القاعات ذات الأعمدة الكبيرة، والكثير من المقدسات العريقة، والتماثيل التي لها قدسية عند كثير من المصريين.

سعر تذكرة دخول الفرد 20 جنيها للمصريين، و100 جنيه للجنسيات الأخرى.

- متحف أسوان

يقع متحف أسوان في جزيزة الفنتين، وتم إنشائه لحفظ الآثار التي وجدت أثناء حفر السد العالي، ويضم في محيطه معبد خنوم، وتمثال لإله خنوم على شكل رأس الكبش، والعديد من الآثار النوبية والآثار القديمة التي ترجع لعصور ما قبل التاريخ، الأمر الذي جعله من أبرز معالم الأثرية في أسوان.

سعر تذكرة دخول الفرد للمصريين 10 جنيهات، و70 جنيها للجنسيات الأخرى.

- ضريح الأغا خان

يقع الأغا خان على بعد 2.5 ميل من محطة قطار أسوان، ويتسم الضريح بأنه بني من الجرانيت الوردي ، الذي يمنحه طابع تاريخي مميز، بتصميم على هيئة الطراز الفاطمي القديم.