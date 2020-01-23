أجمل العطور النسائيه المثيرة للرجل

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - يؤدي العطر دوراً كبيراً في علاقة المرأة بالرجل، إذ إن هناك نغمات عطور تمتلك قدرة كبيرة على إثارة مشاعر وأحاسيس الرجل لتجعلك محط أنظاره في كل زمان ومكان. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة من أجمل العطور النسائية المثيرة للرجل، الصادرة عن أرقى العلامات التجارية العالمية، لتختاري من بينها ما يعجبك.
YSL Black Opium Floral Shock
يعد هذا العطر الفخم من إيف سان لوران أحد أكثر العطور النسائية المغرية والمثيرة للرجل، والسبب وراء ذلك هي رائحة الفانيليا الحلوة التي تنبعث منه لتضفي عليك رائحة في غاية الجمال والجاذبية، الى درجة لا يستطيع أي رجل مقاومتها. يلائم هذا العطر الأمسيات والسهرات الرومانسية، فرائحته القوية التي تدوم طويلاً ستجعلط تسرقين الأضواء أينما حللت.
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Tom Ford Shanghai Lily
إذا كنت ترغبين في شراء عطر في منتهى الإثارة والجاذبية، فإن هذا العطر الفخم من توم فورد يعد خياراً رائعاً لك، إذ إن رائحته غنية ومثيرة وغامضة، وهو أمر مغر لأي رجل. إنه عطر شرقي – زهري يمزج بين نغمات التوابل الدافئة والزهور والفانيليا والياسمين والمسك والكشمير والأخشاب والبخور...
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Salvatore Ferragamo Amo
إنه عطر شرقي – زهري يتركز على الفانيليا، الرائحة المثيرة للمشاعر والأحاسيس، والتي باستطاعتها أن تغري أي رجل. وهو مثالي للأوقات كافة، وخصوصاً للأمسيات الرومانسية برفقة الشريك. مقدمة هذا العطر الكشمش الأسود وإكليل الجبل، وقلبه الفل، أما قاعدته فهي من الفانيليا وخشب الصندل.
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La Vie Est Belle
يُعتبر هذا العطر من لانكوم، من أفضل العطور العالمية على الإطلاق، فهو عطر أنثوي مغر، ومثير للرجل، ورائحته القوية والمركزة تمتد لساعات طويلة لتجعلك تضجين أنوثة وجمالاً، وتسلط عليك الأضواء في كل مكان. يعتمد هذا العطر في تركيبته على الكشمش الأسود والسوسن والياسمين وبراعم البرتقال، إضافة الى الباتشولي والفانيليا...
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Coco Mademoiselle
يشكل هذا العطر مزيجاً مثيراً ومغرياً بين نغمات الأخشاب والبرغموت والورد. يتميز هذا العطر بشكل خاص، برائحته الغامضة والمثيرة، التي تلفت انتباه الرجل فيشعر بالانجذاب إليك فوراً. وما يزيده جمالاً هو لمسة مذهلة من الباتشولي التي ستجعلك أكثر إثارة وقوةً، وبالتالي لن تحتاجي منه إلا القليل للخروج مع الشريك الى أمسية مفعمة بالحب والرومانسية.
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Narciso Rodriguez For He
يجعلك هذا العطر الرائع من نارسيسكو رودريغيز، امرأة مثيرة مفعمة بالأنوثة، فهو يتركز على نغمات تشعل المشاعر والأحاسيس، وتثير الرجل وتجعلها شديد التعلق بك، في مقدمها: المسك المصري الذي يتميز برائحته الدافئة والحسية، إضافة الى زهرة البرتقال والبرغموت والعنبر والفانيليا والباتشولي.
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