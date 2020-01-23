أبرز صيحات شتاء 2020 من وحي اطلالات العنود بدر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - تُعتبر العنود بدر من أبرز وجوه الموضة في الوطن العربي، اكتسبت شهرتها من ستايلها المميز وذوقها المتفرد في تنسيق أزيائها، شاهدي أحدث اطلالاتها واكتشفي من خلالها طرق تنسيق أبرز صيحات شتاء 2020.

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العنود بدر وموضة الجلد الرائجة

العنود بدر وموضة الجلد



سيطرت صيحة الجلد بشكل كبير على اطلالات الفاشينيستا العنود بدر، حيث تألقت في أكثر من طلة بالبناطيل الجلد المحددة للقوام Skinny pants ونسقتها مع كنزة صوف مزدانة بالترتر اللامع، ومعطف بستايل منفوخ Puffer coat، كما ظهرت باطلالة جريئة وعصرية ارتدت خلالها الشورت الجلد القصير باللون البرغندي، ولاءمته مع توب من اللون نفسه، وجاكيت قصير باللون الجملي، وتممت أناقتها بحقيبة The pouch من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.

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أزياء بطبعات الحيوانات على غرار العنود بدر

أزياء بطبعات الحيوانات



تبنت الفاشينيستا العنود بدر صيحة طبعات الحيوانات في أكثر من اطلالة، أحببنا تنسيقها للفستان الطويل المزين بطبعة جلد النمر مع الكنزة الصوف الواسعة والبوت الأسود الطويل، أيضًا لفتتنا أناقتها بالبليزر المطبع بنقشة الحمار الوحشي مع البنطال الأسود الـ Skinny، ننصحكِ بتنسيق لوك مشابه مع حقيبة وحذاء باللون الأحمر.

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طبعة الترتان هيمنت على اطلالات العنود بدر

طبعة الترتان



كان لطبعة الترتان الرائجة حصة كبيرة ضمن اختيارات العنود بدر هذا الشتاء، استوحي منها ونسقي البدلة الزرقاء المزينة بطبعة المربعات والفراء حول الياقات، مع بوت رعاة البقر الطويل، شرط أن يكون باللون الجملي ليتناغم مع لون الفراء، أو جربي تنسيق بنطال ترتان مع توب أسود بأكمام منفوخة، وانتعلي بوت مزينًا برباط أمامي.

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حقائب موضة 2020 من العنود بدر

حقائب موضة 2020



اتّبعت الفاشينيستا العنود بدر آخر صيحات حقائب 2020، اختارت لاطلالاتها النهارية والمسائية حقيبة The pouchالشهيرة، بحجمها العملي وتصميمها الأنيق من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، كما أحببنا تنسيقها لحقيبة Saddle bag من ديور Dior حيث ارتدتها عبر الجسم بطريقة الـ Cross مع بليزر صوف طويل وبنطال جينز داكن.

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