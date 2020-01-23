بيلا حديد تختار أغرب الأزياء في 3 أيام في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - حلّت بيلا حديد Bella Hadid ضيفة على أسبوع باريس للموضة للألبسة الرجالية لموسم خريف وشتاء 2020-2021 وقد شاهدناها خلال 3 أيام بأغرب تصاميم الأزياء وأكثرها عصرية، وجميعنا نعلم بأنها تمتلك أسلوبا مبتكرا في الموضة، يميزها عن باقي النجمات الشابات وعن شقيقتها الكُبرى جيجي حديد Gigi Hadi، وهذا الأسلوب بشكل عام شبابي مستوحى بشكل أو بآخر من حقبة التسعينات، المفضلة بالنسبة لها.

وقد جمعنا بالصور أبرز الإطلالات التي اعتمدتها في باريس خلال 3 أيام، منها إطلالتها في عرض ديور Dior وعرض لويس فويتون Louis Vuitton للألبسة الرجالية. وإليك التفاصيل.



لوك كاجوال في بنطلون من الجلد الأصفر اعتمدته بيلا حديد:

بنطلون من الجلد الأصفر اعتمدته بيلا حديد



في أحد المشاوير المسائية في باريس، نسقت بيلا حديد Bella Hadid لوك ذا طابع شبابي، وقد اختارت فيه بنطلون من الجلد بنقشة الأفعى باللون الأصفر مع تيشرت بيضاء، ومن فوقها اعتمدت جاكيت باللون البيج، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي وحقيبة كتف باللون البني ونظارات شمسية بتصميم من التسعينات.



بدلة مقلمة باللونين الأسود والرمادي اعتمدتها بيلا حديد:

بدلة مقلمة باللونين الأسود والأبيض اعتمدتها بيلا حديد



بيلا حديد Bella Hadid هنا اعتمدت البدلة الرسمية بأسلوب مختلف مستوحى من الإطلالات الرجالية، وقد اختارتها بقماش مقلم باللونين الرمادي والأسود، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، ومن تحتها اعتمدت توب ياقة عالية باللون الأصفر، وأكملت الإطلالة بحذاء من الجلد، وحقيبة كتف باللون الأسود.

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بيلا حديد في تنسيق عصري من لويس فويتون:

تنسيق من لويس فويتون اعتمدته بيلا حديد عرض الدار



لحضور عرض مجموعة لويس فويتون Louis Vuitton للألبسة الرجالية، نسقت بيلا حديد Bella Hadid لوك عصريا حمل توقيع الدار. وكان عبارة عن توب قصير، مع بنطلون بقصة أرجل واسعة باللون الأزرق الداكن، ومن فوقهما اختارت معطفا طويلا باللون البيج الكاميل وزينت الإطلالة بعقد ذهبي بارز.

لوك باللون الأسود اختارته بيلا حديد لعرض دار ديور:

اطلالة باللون الأسود نسقتها بيلا حديد لحضور عرض ديور في باريس



أما لعرض دار ديور Dior لموسم خريف وشتاء 2020-2021 للألبسة الرجالية، فقد اعتمدت بيلا حديد Bella Hadid إطلالة باللون الأسود مؤلفة من بنطلون قماشي مع توب ياقة عالية، ومن فوقهما معطف طويل أسود، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد من دوت كعب وقفازات معرّقة.



3 أيام قضتها بيلا حديد Bella Hadid في باريس حتى الآن، خلال أسبوع الموضة للألبسة الرجالية، اختارت فيها أغرب الإطلالات. شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بها.

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